Les immatriculations de voitures particulières neuves en hausse au premier semestre

En juin, pas moins de 51.760 nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves ont été enregistrées, ce qui en fait un "excellent mois", selon la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac). Outre une progression de 48,7% de ses résultats mensuels, juin 2023 signe un résultat dans la moyenne supérieure pour un mois de juin au cours de la période 2010-2023. Le marché des véhicules utilitaires légers boucle, lui aussi, le mois de juin sur une progression (+41,4%) par rapport au même mois en 2022. À l'issue du premier semestre, ce sont 36.352 véhicules utilitaires légers qui ont été immatriculés en Belgique, soit une hausse de 23% par rapport au premier semestre 2022. Le marché des véhicules utilitaires lourds de moins et de plus de 16 tonnes clôture tant le mois de juin que le premier semestre avec des résultats positifs. Les utilitaires lourds de moins de 16 tonnes progressent de 42,7% en juin et de 25,1% (+124 unités) sur l'ensemble du premier semestre. De volume bien plus important, le marché des utilitaires lourds à partir de 16 tonnes bondit de 43,5% en juin et de 24,4% (+940 unités) à l'issue du premier semestre, signant au passage son meilleur premier semestre depuis 2019. Enfin, le marché des deux-roues motorisés referme le premier semestre avec 15.276 immatriculations et connaît une progression de 23,3% en juin, avec 3.641 unités immatriculées. (Belga)