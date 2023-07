L'Euro Space Center passera une nuit dans les étoiles le 10 août

Plusieurs ateliers thématiques seront ainsi proposés pour petits et grands dès 16h30. Une conteuse entraînera notamment les plus jeunes dans un voyage enchanté aux côtés du Petit Prince. Il y aura également des activités en intérieur et en extérieur et plusieurs conférences. De nombreux clubs d'astronomie seront présents pour permettre aux intéressés et mordus de l'espace d'observer les étoiles et les galaxies. Il y a en effet pas moins de 6.000 étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre (3.000 depuis chaque hémisphère) en cas d'excellentes conditions de luminosité et sans pollution lumineuse. Des étoiles dont l'âge moyen est de 1.000 ans, c'est-à-dire dont la lumière visible à l'oeil nu a mis au moins dix siècles à parvenir jusqu'à la surface de la Terre. La date du 10 août coïncide avec le pic des étoiles filantes des Perséides, offrant un spectacle céleste exceptionnel avec 70 à 110 étoiles filantes par heure, explique l'Euro Space Center. Étant donné que la nouvelle lune aura lieu quelques jours après, les conditions seront idéales pour l'observation des étoiles, nébuleuses et galaxies dans l'un des plus beaux ciels de l'année, prédit le parc. Le programme complet sera publié sur le site internet www.eurospacecenter.be dès la mi-juillet. (Belga)