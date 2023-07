Ludger Beerbaum, quadruple champion olympique de jumping, a mis fin à sa carrière

L'Allemand est le second cavalier d'obstacles le plus titré au monde dans l'histoire. Il est quadruple champion olympique (individuel en 1992 et par équipe 1988, 1996 et 2000) en six participations. Il compte deux titres mondiaux par équipes (1994-1998) et six titres européens: deux individuels (1997, 2001) et quatre par équipe (1997, 1999, 2003 et 2011). Il a aussi remporté la finale de la Coupe du monde en 1993. Seul son compatriote Hans Günter Winkler (quintuple champion olympique, double champion du monde individuel et champion d'Europe individuel) le devance. "Je peux dire que j'ai vécu une période formidable en tant que cavalier. J'ai parcouru le monde entier et j'ai vécu des expériences merveilleuses", a déclaré Beerbaum devant les 40 000 spectateurs d'Aix-la-Chapelle. "Il est maintenant temps de laisser la place à la jeune génération. Je continuerai à consacrer ma vie aux sports équestres. Je ne peux pas me passer complètement de l'équitation. C'était et cela reste mon objectif dans la vie." Ludger Beerbaum continuera à entraîner des chevaux au sein de sa prestigieuse écurie, où ses méthodes ont parfois été contestées, et "à participer de temps en temps à de petits concours." (Belga)