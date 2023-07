Météo - Un ciel changeant en début de semaine avant le retour des fortes chaleurs

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux et le temps restera sec, même si une averse sera possible localement à la frontière avec les Pays-Bas. Les minima seront compris entre 8 ou 9°C en Ardenne et 15°C à la Côte, sous un vent d'ouest-sud-ouest généralement modéré. Mardi, le temps sera ensoleillé le matin mais, ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec alternance de périodes nuageuses et d'éclaircies. Les champs nuageux pourraient laisser échapper quelques averses. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud- ouest. Les maxima se situeront autour de 21°C dans le centre. Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera souvent nuageux avec des averses pouvant localement prendre un caractère orageux. Les minima seront de l'ordre de 12°C dans le centre. La suite de la semaine sera du même acabit avec un ciel changeant et un risque de quelques averses, mercredi, sous des températures comprises entre 16 et 21°C. Le temps sera plus ensoleillé, jeudi, avec des maximas compris entre 18 et 22°C. Les températures remonteront ensuite : l'IRM prévoit entre 23 et 27°C vendredi, sous les éclaircies, avant des maxima de 25 à 30°C, samedi. Le mercure grimpera jusqu'à 33°C, dimanche. (Belga)