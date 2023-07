Nouvel appel à projet pour améliorer les compétences numériques des Bruxellois

De plus en plus de démarches importantes passent par la voie numérique: payer ses factures, inscrire ses enfants à l'école, prendre rendez-vous chez le médecin? Or, plus de 40 % de la population bruxelloise âgée de 16 à 74 ans est en situation de vulnérabilité numérique. Pour améliorer les compétences numériques de ces personnes, Paradigm.brussels lance un deuxième appel à projets "digital.brussels" sous l'égide du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (Défi), qui avait déjà lancé une première mouture en 2021. Les projets sélectionnés recevront un soutien financier allant de 30.000 à 60.000 euros, issu d'un budget total de 300.000 euros. Les projets doivent concerner l'accès et l'utilisation des outils numériques, être concrets et directement réalisables. "Cet appel à projets doit permettre de rendre la technologie accessible à tous pour contribuer à une meilleure inclusion sociale et économique. Il s'agit d'une question de solidarité numérique", a déclaré M. Clerfayt. Les personnes souhaitant proposer un projet doivent contacter paradigm.brussels au plus tard le 28 août. (Belga)