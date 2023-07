Premier League - Sandro Tonali quitte l'AC Milan et rejoint Newcastle

Tonali a signé un contrat portant sur les cinq prochaines années avec les Magpies, quatrièmes de la saison 2022-2023 en Premier League et qualifiés pour la Ligue des champions. L'international italien (14 présences) a disputé 34 matchs en championnat avec l'AC Milan cette saison avec un total de deux buts et sept assists. Il a également délivré trois assists en Ligue des Champions en ayant disputé tous les 12 matchs de Milan dans la compétition. Arrivé de Brescia en 2021 pour un montant 14,5 millions d'euros à l'AC Milan après un prêt d'un an en guise d'essai, Tonali a disputé au total 130 rencontres (7 buts) pour le club lombard. (Belga)