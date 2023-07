Procès des attentats à Bruxelles - Hervé Bayingana Muhirwa n'est coupable que de recel de malfaiteurs, plaide Me Lurquin

Me Lurquin a précisé sa défense lundi. Après réflexion, le pénaliste estime que son client ne peut être déclaré coupable que de recel de malfaiteurs, pour avoir hébergé chez lui à Laeken, après les attentats, Osama Krayem et Mohamed Abrini, les deux hommes qui ont renoncé à se faire exploser. Non seulement Hervé Bayingana Muhirwa n'a jamais été impliqué dans les prises de décision de la cellule terroriste selon Me Lurquin mais, en plus, au moment où cet homme recueille chez lui les accusés Krayem et Abrini, la cellule n'existe plus, considère-t-il. Ainsi, Me Lurquin plaide une requalification de la prévention de participation aux activités d'un groupe terroriste en recel de malfaiteurs, pour une période infractionnelle située entre le 14 mars 2016 (date à laquelle le nom d'Hervé Bayingana Muhirwa apparaît dans le dossier) et le 8 avril suivant (date de son arrestation). Jeudi, le duo d'avocats formé par Vincent et Juliette Lurquin avait plaidé l'acquittement de leur client pour les trois chefs d'accusation le concernant, soit assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)