Procès des attentats à Bruxelles - La défense de Smail Farisi ouvrira la dernière semaine de procès avant les délibérations

Le parquet reproche à Smail Farisi d'avoir prêté son appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui puis à son frère Khalid et à Osama Krayem. C'est d'ailleurs de ce logement que ces deux derniers partiront en direction du métro le matin des attaques. L'accusé à toujours nié avoir eu connaissance du projet des frères El Bakraoui. Au terme des débats, le parquet a reconnu que rien ne laissait penser que Smail Farisi était au courant pour les attentats et a donc demandé l'acquittement pour les chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. En revanche, bien que l'intéressé s'en défende, le ministère public estime qu'au vu de ses nombreuses visites dans l'appartement et le temps passé avec les futurs kamikazes, l'accusé a apporté son aide à des personnes dont il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient radicalisées. C'est pourquoi Smail Farisi doit répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste. L'audience de mardi sera consacrée à la défense de son frère, Ibrahim Farisi. Celui-ci doit aussi répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste mais les procureurs ont déjà demandé son acquittement. Après cela viendra le temps des répliques durant lesquelles toutes les parties pourront répondre a ce qui a été avancé durant le réquisitoire et les plaidoiries. Enfin, le dernier mot sera donné aux accusés avant que les jurés ne partent s'enfermer dans un endroit tenu secret pour délibérer sur la culpabilité des dix hommes, dont un fait défaut. (Belga)