Procès des attentats à Bruxelles - La défense de Smail Farisi plaide l'acquittement total de son client

Me Cassandra Steegmans est la première des avocats de Smail Farisi à avoir pris la parole pour le défendre lundi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016, devant la cour d'assises de Bruxelles. La jeune pénaliste a annoncé que ses deux confrères et elle demandaient au jury d'acquitter Smail Farisi sur toute la ligne, donc de le déclarer non coupable pour les préventions d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que pour celle de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)