RDC: une dizaine de morts dans des combats entre M23 et miliciens locaux au Nord-Kivu

Ces affrontements ont eu lieu dans le village de Nturo, situé dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), au nord-ouest du chef-lieu provincial, Goma, a précisé Radio Okapi, parrainée par l'ONU. Selon la société civile locale, de violents affrontements opposent des groupes armés aux rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars), une rébellion majoritairement tutsie dont la RDC et des experts de l'ONU affirment qu''elle est soutenue par le Rwanda - ce que Kigali dément. Le bilan est difficile à confirmer, a souligné Radio Okapi. Toujours selon cette radio, certaines sources à Rutshuru ont dénoncé dimanche le passage de centaines de militaires du M23/RDF (armée rwandaise) dans la localité de Kinihira, près de Jomba, plus à l'est. Ces troupes proviendraient d'un centre de formation des rebelles à Chanzu avant leur déploiement en renfort sur différents fronts. Le M23 s'est emparé l'an dernier de vastes pans de territoires de la province du Nord-Kivu. Cette ancienne rébellion tutsi avait été vaincue militairement en 2013 par l'armée congolaise, avec le soutien des Casques bleus de la mission onusienne Monusco. Elle a repris les armes fin 2021. (Belga)