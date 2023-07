Rébellion de Wagner - Russie: le ministre de la Défense salue la "loyauté" des soldats pendant la rébellion

"Ces plans ont échoué principalement parce que les membres des forces armées russes ont fait preuve de loyauté envers leur serment et leur devoir", a déclaré M. Choïgou lors d'une réunion avec des gradés. Il s'agit des premières remarques publiques de M. Choïgou sur cette rébellion lancée les 23 et 24 juin par le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, qui avait dit vouloir s'emparer de M. Choïgou et du chef d'état-major Valéri Guérassimov, les accusant d'incompétence et de s'en prendre à ses hommes. Décrivant la mutinerie comme une "tentative de déstabiliser la Russie", M. Choïgou a affirmé que le coup de force n'avait "pas affecté" le travail des troupes russes, qui mènent notamment une campagne militaire contre l'Ukraine. Les autorités russes s'efforcent depuis l'échec de la rébellion de donner l'impression d'un retour à la normalité, le président Vladimir Poutine s'affichant avec des soldats ou prenant un très inhabituel bain de foule. Dès le surlendemain de la mutinerie, la télévision publique russe avait diffusé des images de M. Choïgou au travail, en train d'inspecter les troupes russes en Ukraine. Des blogueurs militaires avaient affirmé que ces images non datées avaient été tournées avant la rébellion. Il était ensuite apparu au cours d'une réunion avec Vladimir Poutine, sans faire de déclarations publiques. (Belga)