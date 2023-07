Serie A - Brozovic quitte l'Inter pour Al-Nassr

Le milieu de terrain croate de 30 ans a signé à Al-Nassr pour trois ans, a précisé une source proche du club à l'AFP. Son nom circulait dans la presse depuis plusieurs jours, il a finalement décidé de rejoindre l'équipe de Cristiano Ronaldo. "Brozo est convaincu du plan et des ambitions du club. Sans aucun doute, la présence de Ronaldo a joué un grand rôle", avait expliqué une source proche du club à l'AFP la semaine dernière. Cette saison, le finaliste de la Ligue des champions avec l'Inter a marqué trois buts et offert six passes décisives en 40 matches. (Belga)