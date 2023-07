Thomas&Piron veut créer un nouveau quartier sur le site de l'hôpital Saint-Joseph à Gilly

L'entreprise n'est pas encore propriétaire du site de cinq hectares. Un accord existe toutefois avec le Grand Hôpital de Charleroi pour qu'elle l'acquière en 2024, une fois que les activités médicales et hospitalières localisées sur le site auront été déménagées vers le nouvel hôpital des Viviers en cours de construction. Les logements que Thomas&Piron souhaite développer sur le site sont divers. "Des studios, des appartements, des maisons unifamiliales, des logements en co-living également", a précisé la porte-parole de l'entreprise. Le redéploiement du site se fera à partir de nouvelles constructions mais également au travers de la rénovation et de la réhabilitation d'anciens bâtiments du site hospitalier. Dans une première phase, Thomas&Piron compte opérer sur la zone actuelle des parkings où devraient être construits six immeubles à appartements, une douzaine de maisons ainsi qu'une crèche. L'ensemble du redéploiement devrait s'étaler sur une période de 7 à 8 ans. La porte-parole de Thomas&Piron n'a pas souhaité préciser le montant de l'investissement, celui-ci étant encore appelé à évoluer d'ici au début du chantier. Thomas&Piron prévoit d'introduire la demande de permis début 2024. (Belga)