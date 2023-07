Tour de France - Jasper De Buyst sera au départ de la 3e étape après un test réussi sur rouleaux

Lotto Dstny n'a pas été épargnée puisque outre De Buyst, Maxim Van Gils a chuté dimanche. De Buyst souffre d'une contusion autour du poignet gauche. Après un test sur rouleaux lundi matin, De Buyst, 29 ans, a été jugé suffisamment apte à poursuivre le Tour. Maxim Van Gils a subi plusieurs éraflures et contusions suite à sa chute, mais la suite de son premier Tour n'était plus mise en doute dès dimanche soir. Lundi, la troisième étape est longue de 193,5 kilomètres entre Amorebieta-Etxano et Bayonne. Il y aura encore 2200 mètres de dénivelé positif à franchir mais dans la première moitié de course. Les sprinters devraient se disputer la victoire dans la capitale du Pays basque français qui accueille sa 11e arrivée d'étape dans le Tour et la première depuis vingt ans et le succès de l'Américain Tyler Hamilton en 2003.. (Belga)