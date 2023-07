Tour de France - Jasper Philipsen a "un peu douté" en attendant le résultat

"C'était un final tendu, mais c'est le Tour de France: on ne fait de cadeau à personne, tout le monde va à fond", a raconté Philipsen, dont une manœuvre devant Wout van Aert a été longuement analysée par les commissaires de course. "Je peux être très heureux de la performance de l'équipe, Jonas Rickaert et Mathieu van der Poel ont effectué un excellent travail pour m'emmener. Je suis heureux d'avoir pu tenir jusqu'à l'arrivée. Quand Mathieu a l'espace et la vitesse, il n'y a personne comme lui pour emmener un sprint. C'était un final compliqué avec ce virage près de la ligne et j'ai pris le chemin le plus court vers l'arrivée." Philipsen s'est montré le plus rapide lors du premier sprint massif de cette 110e édition. "Le premier sprint est le plus nerveux, car tout le monde est frais et motivé", a confié le coureur belge. "Il y avait beaucoup de stress dans le peloton à 70 km de l'arrivée. Tout le monde se battait pour la victoire." Philipsen réalise une excellente opération dans la lutte pour le maillot vert. Le Français Victor Lafay (Cofidis), vainqueur dimanche, le portera encore mardi, mais Philipsen est revenu à sa hauteur et devance tous les autres candidats déclarés à ce classement. Mais avant de penser au vert, Philipsen veut "remporter une nouvelle victoire, et même dès demain. Je suis très heureux de ce premier succès", a-t-il conclu. (Belga)