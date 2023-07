Tour de France - Jasper Philipsen gagne la 3e étape et signe le 1er succès belge, Adam Yates reste en jaune

L'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost), maillot à pois, et le Français Laurent Pichon (Arkéa Samsic) sont partis dès le kilomètre 0. Powless s'est relevé peu après la 4e et dernière ascension du jour, après avoir engrangé le maximum de points pour le classement du meilleur grimpeur tandis que Pichon a poursuivi l'aventure jusqu'à 42 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs ont ensuite pris la main en vue du premier sprint massif de cette 110e édition. Jasper Philipsen se montrait le plus rapide. Le Belge d'Alpecin-Deceuninck, 25 ans, signe le 30e succès de sa carrière, son septième de la saison. Philipsen avait remporté deux étapes du Tour de France l'an passé dont la dernière étape sur les Champs-Elysées. Il s'agit de la première victoire belge dans cette Grande Boucle. Philipsen s'imposait devant Bauhaus et Ewan. Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) prenait la quatrième place. Wout van Aert (Jumbo-Visma) complétait le top-5. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) terminait septième. La victoire de Philipsen n'a été officialisée qu'après plusieurs minutes, les commissaires de course analysant le sprint un long moment avant de valider la victoire du coureur belge. Mardi, la 4e étape reliera Dax, dans les Landes, à Nogaro, dans le Gers, avec une seule côte de 4e catégorie répertoriée, à 27,4 km de l'arrivée. (Belga)