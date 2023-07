Tour de France - Le Tour rentre en France pour la 3e étape avec Adam Yates toujours en jaune

Longue de 193,5 km, l'étape partira d'Amorebieta-Etxano et arrivera à Bayonne sur un faux-plat descendant, un profil enfin taillé sur mesure pour les sprinters comme Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen et autre Mark Cavendish. Le Britannique rêve de décrocher une 35e victoire d'étape sur le Tour ce qui lui permettrait de détenir seul le record qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx. Quatre petites ascensions dans la première moitié du parcours ne devrait pas priver les finisseurs d'une dernière ligne droite décisive. Après la côte de Trabakua (3e cat. 4,1 km à 5,4%) au km 13,8 suivront la côte de Milloi (4e cat. 2,3 km à 4,5%) au km 32,8, le col d'Itziar (3e cat. 5,1 km à 4,6%) au km 70,9 et la côte d'Orioko (3e cat. 4,6 km à 6,3%) au km 102. Le seul sprint intermédiaire pour le classement par points est situé à Deba au km 65,7. Le départ d'Amorebieta-Etxano sera donné à 13h00 (départ réél à 13h15), l'arrivée à Bayonne vers 17h39 (horaire calculé à 44 km/h de moyenne). Adam Yates s'élancera avec le maillot jaune. Le Français Victor Lafay (Cofidis), vainqueur dimanche de la 2e étape, portera le vert du classement par points. L'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) partira avec le maillot à pois du meilleur grimpeur et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) démarrera avec le maillot blanc du meilleur jeune. (Belga)