Tour de France - Wout van Aert touché Philipsen et des spectateurs

"J'étais bien placé derrière Jasper, je voulais le passer sur le côté droit, là où j'avais commencé mon sprint et à un moment, nous nous sommes un peu heurtés et j'ai aussi touché un spectateur de l'autre côté", a raconté Van Aert. "J'ai perdu mon élan et j'ai dû couper mon sprint à cinquante mètres de la ligne", a-t-il poursuivi après avoir débriefé l'épisode avec son équipier Christophe Laporte. Etait-ce un mouvement licite de son compatriote ? "C'est difficile à dire et je pense en plus que ce n'est pas à moi de juger", a évacué le maillot vert de la dernière édition. "Comparé à hier, je suis détendu", a souri 'WVA'. Après sa deuxième place la veille à Saint-Sébastien, il avait fracassé un bidon au sol de rage, privé de victoire par l'attaque du Français Victor Lafay au kilomètre. Des images pouvant donner l'impression de tension entre Wout Van Aert, équipier de luxe de Jonas Vingegaard, et le tenant du titre, au sein de Jumbo-Visma. "Jonas aurait peut-être pu aider à reprendre quelqu'un", a commenté Van Aert lundi matin. "Il a été le premier à le reconnaitre." "Il y a aucune animosité contrairement à ce que je crois entendre", a démenti Christophe Laporte. "Ce sont des histoires créées. Tout va bien, tout le monde s'entend super bien." "Il est venu ici pour gagner, il avait des objectifs dans ce début de Tour. Forcément, il est déçu", a poursuivi le Français. "L'équipe fait son maximum pour Jonas, son maximum pour Wout et après ça marche ou pas." (Belga)