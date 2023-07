Tour d'Italie féminin - Elisa Longo Borghini gagne la 4e étape, Annemiek van Vleuten reste en rose

Après une tentative de la Danoise Amalie Dideriksen (Uno-X), de l'Italienne Silvia Zanardi (Bepink) et de la Néerlandaise Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal Quick-Step), Ewers tentait sa chance sur le Passo Montevac à (1,4 km à 5%) à 30 bornes de la ligne. Sur le Strela (5 km à 3,3%), dont le sommet était situé à 13 km de l'arrivée, Longo Borghini et Van Vleuten rejoignaient l'Américaine. Les trois se disputaient la victoire au sprint. Longo Borghini, 31 ans, se montrait la plus rapide. L'Italienne s'offre la 40e victoire de sa carrière, la cinquième de la saison. Ewers prenait la deuxième place devant Van Vleuten. La Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx) réglait le sprint pour la quatrième place à 40 secondes. Au général, Longo Borghini grimpe au deuxième rang, à 49 secondes de Van Vleuten. Ewers est troisième à 53 secondes. La 1re étape (prologue) avait été annulée en raison des conditions météorologiques. La 5e étape, mardi, se disputera sur 105,6 km entre Salassa et Ceres. Trois cols sont répertoriés, dont la côte de Sant'Ignazio (4,1 km à 8,2%) et son sommet situé à 10 km de l'arrivée. Le Tour d'Italie féminin s'achèvera dimanche à Olbia après la 9e étape. (Belga)