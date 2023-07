Une baleine à bosse morte s'échoue en Zélande

La mort d'une baleine au large des côtes néerlandaises avait déjà été signalée dimanche matin. En raison des vents forts de nord-ouest, l'animal s'est échoué sur le rivage, selon SOS Dolphin. L'organisation précise que la présence de baleines à bosse en mer du Nord est un phénomène relativement neuf. Ces dernières années, elles ont été observées plus fréquemment et pendant de plus longues périodes dans le sud de la mer du Nord, mais l'espèce n'est en réalité arrivée en mer du Nord que depuis ce siècle. Une équipe de chercheurs de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université d'Utrecht et de Naturalis examinera la dépouille, dans la mesure où c'est encore possible. (Belga)