Wimbledon - David Goffin face à Fabian Marozsan au premier tour

Marozsan, 23 ans, avait été éliminé au troisième et dernier tour des qualifications contre l'Allemand Maximilian Marterer jeudi. Goffin n'a jamais affronté le Hongrois, qui s'était révélé lors du dernier Masters 1000 de Rome en éliminant le N.1 mondial Carlos Alcaraz. Devant initialement jouer sur le Court N.1, Goffin jouera finalement en deuxième rotation sur le Court N.2. "C'est mon tournoi préféré de l'année. Merci à Wimbledon de m'avoir donné la chance d'y participer une nouvelle fois", a confié via Instagram le Liégeois, qui avait atteint les quarts de finale l'an dernier, s'inclinant 7-5 au cinquième set contre le Britannique Cameron Norrie. "J'adore jouer sur gazon et il n'y a que trois ou quatre tournois sur toute la saison. Je me sens comme un gamin lorsque je peux fouler le gazon. C'est un réel plaisir d'être ici. On a le sentiment d'être dans le temple du tennis, un endroit plein de traditions où tout le monde joue en blanc. Et j'adore ça." (Belga)