Wimbledon - Elise Mertens rejoint le deuxième tour

Sur le court N.14 de l'All England Club, Mertens, 28e mondiale et tête de série N.28, a dominé 7-6 (7/2), 6-2 en 1h33 la qualifiée slovaque Viktoria Hruncakova, 129e mondiale et qu'elle avait déjà battue au premier tour de Roland-Garros fin mai. Au deuxième tour, la N.1 belge affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale et actuellement 76e à la WTA, qui a éliminé l'Américaine Venus Williams (WTA 558), 43 ans et quintuple lauréate à Londres, en deux sets 6-4, 6-3. Plus tôt lundi, Maryna Zanevska, 88e mondiale, a été éliminée au premier tour après sa défaite 6-1, 7-5 contre la Tchèque Barbora Strycova, ancienne N.1 mondiale, actuelle 623e à la WTA et demi-finaliste à Wimbledon en 2019 (Belga)