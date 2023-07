Adolescent tué par un policier à Nanterre - Une centaine de bâtiments publics touchés en Île-de-France

Environ 140 communes d'Île-de-France, soit plus d'une sur dix, ont été touchées par les violences urbaines consécutives à la mort de Nahel, le 27 juin à Nanterre, a indiqué mardi l'entourage de la présidente (LR) de région Valérie Pécresse à l'AFP. Dans ce total, la région compte 18 mairies centrales ou annexes endommagées, de même que 36 postes de police municipale, selon la même source. La région n'avait en revanche pas d'estimation sur le nombre de commerces touchés qui pourront demander une aide après le vote mercredi par son assemblée d'un fonds d'urgence de 20 millions d'euros. Valérie Pécresse s'est rendue mardi matin à La Verrière (Yvelines), où 170 élèves de deux écoles primaires détruites vont être relogés à la rentrée dans un lycée de la même commune qui dispose de salles libres. Parmi les 450 maires concernés reçus mardi à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, près d'une centaine venait de la région-capitale, selon un décompte de l'AFP. Les émeutes ont engendré un coût d'au moins 20 millions d'euros pour les transports publics dans la première région de France, selon une estimation lundi d'Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité régionale des transports. Au total, 39 bus ont été brûlés en Île-de-France depuis le début des émeutes. Les transports de surface d'Île-de-France, bus et trams, retourneront au dépôt au plus tard à 22H00 mardi, une heure plus tard que les jours précédents, "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", a indiqué IDFM. (Belga)