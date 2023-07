Bagarre mortelle à la gare de Zaventem - Le suspect placé sous surveillance électronique

Début mai, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un train. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, une seule parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans, originaire de Bruxelles, a été grièvement blessé. Son pronostic vital n'est entre-temps plus engagé. La troisième personne, qui avait pu quitter les voies à temps, avait été interpellée le 12 mai et placée sous mandat d'arrêt. Mi-mai, la chambre du conseil avait prolongé sa détention provisoire d'un mois, mais la défense avait fait appel de cette décision. Début juin, la chambre des mises en accusation a confirmé la prolongation de la détention provisoire, mais avait modifié le chef d'accusation en "coups et blessures volontaires, avec la circonstance aggravante qu'ils ont causé la mort de la victime, mais sans intention de la donner" au lieu de meurtre. (Belga)