Baloise Ladies Tour - Ultime répétition avant le Tour de France Femmes

"L'intérêt pour le cyclisme féminin ne cesse de croître", s'est félicité l'organisateur Geert Stevens. "L'enthousiasme des sites, des sponsors, des équipes et surtout de notre équipe d'organisation est grand. Zulte, Knokke-Heist et Deinze restent à bord. Flessingue, Zwevegem et Breskens sont les nouveaux venus. Je trouve que c'est un grand honneur de pouvoir travailler avec des villes qui contribuent à mettre le cyclisme féminin à l'honneur." "Flessingue est à nouveau le cadre de notre prologue. C'était également le cas en 2017 et nous nous attendons à ce qu'il y ait du monde. Ce ne sera pas différent à Zwevegem. Il y a là une longue tradition cycliste et pour la première fois, nous y organisons le Baloise Ladies Tour. Il en sera de même les deux prochaines années. Vendredi, Zulte sera à nouveau le lieu de départ et d'arrivée. Lors de cette deuxième étape en ligne, nous emprunterons un peu les Ardennes flamandes. Le samedi suit la traditionnelle double étape avec l'étape en ligne entre la ville néerlandaise de Breskens et Knokke-Heist. Dans l'après-midi, un contre-la-montre individuel suivra dans la ville côtière. La neuvième édition se terminera à Deinze. (Belga)