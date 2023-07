Chambre du conseil Bruges - Le mandat d'arrêt d'un homme suspecté d'une agression mortelle à Ostende prolongé

Les faits se sont produits dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021 dans le quartier où se concentre la prostitution à Ostende. Aux alentours 5h45, un trentenaire français s'est battu avec deux de ses compatriotes. La victime a subi plusieurs blessures mortelles et en est décédée une heure après avoir été transportée à l'hôpital. Les deux autres personnes impliquées ont été interpellées avant d'être placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Les premiers éléments de l'enquête indiquaient qu'un conflit banal était à la base de la rixe. Quelques jours après les faits, M. S., 35 ans, a été libéré sous conditions par la chambre du conseil. Le suspect est resté sur place et aurait appelé les services de secours, il n'aurait donc rien à voir avec la rixe en question. C.B., quant à lui, reste toujours en détention. Selon son avocat, le suspect aurait été attaqué par la victime avec un couteau. Le coup, fatal, aurait été infligé accidentellement lors de l'altercation. C.B. affirme par ailleurs qu'il y aurait eu un désaccord entre les deux Français au sujet d'une femme. Me Isaac Miller a réitéré mardi sa demande de liberté conditionnelle et sous caution de son client, en vain. L'avocat de B. a surtout insisté sur le fait que les conclusions du psychiatre du tribunal n'avaient pas encore été rendues. Entre-temps, C. B. a été condamné à trois mois de prison pour possession de drogue par le tribunal correctionnel de Bruges en février 2023. (Belga)