Conflit israélo-palestinien - Les violences entre Israël et la Cisjordanie "doivent cesser", demande l'ONU

"La récente opération en Cisjordanie occupée et l'attentat à la voiture bélier à Tel-Aviv soulignent de manière inquiétante un schéma d'événements trop familier : la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. Les meurtres, les atteintes à l'intégrité physique et la destruction de biens doivent cesser", a-t-il indiqué dans une déclaration écrite. Un attentat à la voiture bélier a fait sept blessés mardi à Tel-Aviv, pendant que l'armée israélienne poursuivait une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon Volker Türk, l'ampleur de l'opération menée par les forces de sécurité israéliennes à Jénine, "y compris le recours à des frappes aériennes répétées, ainsi que la destruction de biens, soulèvent une série de graves questions en ce qui concerne le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme". "Certaines des méthodes et des armes utilisées (...) sont plus généralement associées à la conduite des hostilités dans le cadre d'un conflit armé qu'à l'application de la loi", a-t-il pointé du doigt. Il juge ainsi que le recours aux frappes aériennes est contraire aux règles applicables à la conduite d'opérations de maintien de l'ordre : "Dans un contexte d'occupation, les décès résultant de ces frappes aériennes peuvent également constituer des homicides intentionnels". M. Türk demande donc que les opérations en Cisjordanie occupée respectent les normes internationales en matière de droits de l'homme relatives à l'usage de la force, soulignant que ces normes restent les mêmes quand bien même il s'agit de "lutte contre le terrorisme". (Belga)