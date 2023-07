Delhaize - La CNE veut mettre en lumière le boycott des magasins pour les rendre invendables

Le souhait du syndicat chrétien est "de porter le plus fort et le plus longtemps possible atteinte aux intérêts économiques du groupe et des actionnaires" et envoyer un message clair aux candidats repreneurs. "Si Delhaize arrive à vendre nos magasins, dès la reprise, ils seront fermés. Le combat continuera", prévient Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE. En mai dernier, un appel au boycott avait été lancé par un large panel de représentants de la société civile. Le but du syndicat est aujourd'hui d'intensifier le mouvement, en le rendant public. Les personnes qui souhaitent participer au mouvement peuvent s'inscrire sur le site dédié, indiquer le début du boycott et le montant moyen qu'elles auraient dépensé par semaine auprès de l'enseigne au lion en l'absence du conflit social. Selon le générateur, lancé mardi matin, les 57 premiers signataires ont privé Ahold Delhaize de près de 270.000 euros. (Belga)