Deux cambrioleurs placés sous mandat d'arrêt après plusieurs délits commis à Nivelles

Deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été appréhendés après avoir cambriolé une habitation, dimanche en début d'après-midi, dans la rue Clarisse, à Nivelles. Après leur délit, les intéressés sont allés dîner dans une pizzeria du quartier. Divers témoignages et des images de télésurveillance ont permis de les identifier rapidement et de les interpeller. Lors de leur arrestation, les suspects portaient un sac dans lequel se trouvaient les objets dérobés. Préalablement au cambriolage perpétré dans la rue Clarisse, les auteurs ont été vus alors qu'ils tentaient de forcer le soupirail d'une maison de la rue Lagasse. Ils auraient également essayé de pénétrer dans une habitation de l'avenue de Burlet. Une tentative de vol chez un fleuriste du même quartier pourrait encore leur être reprochée. Les deux individus ont été placés sous mandat d'arrêt et écroués à la prison de Nivelles. (Belga)