Dix ans de règne du Roi Philippe - Les sculptures du couple royal inaugurées au Sénat

Les sculptures ont été dévoilées à l'occasion des dix ans de règne du roi à la demande des souverains, explique Sophie Wittemans, conservatrice du patrimoine du Palais de la Nation. C'est également le couple royal qui a choisi Hans Op de Beeck, un artiste originaire de Turnhout qui travaille à Bruxelles, pour réaliser les deux statues. Les sculptures représentent le roi en tenue militaire, muni d'un sabre dans sa main droite et la reine, les mains croisées sur un pilier posé devant elle. Les sculptures viennent s'ajouter aux bustes des souverains belges précédents dans le salon vert du Sénat, une salle qui leur est consacrée depuis les années 1930, le nombre de bustes étant trop important pour les installer à l'hémicycle. À l'exception des sculptures d'Albert II et Paola, en bronze, les anciennes statues sont toutes en marbre blanc. Les deux nouvelles sculptures, quant à elles, sont en polyester et se démarquent ainsi du reste elles aussi. En outre, celles-ci présentent les souverains jusqu'à mi-cuisse et avec des bras, contrairement aux autres bustes traditionnellement coupés aux épaules, l'artiste estimant que les bustes traditionnels "appartiennent à une autre époque". Le couple royal et l'artiste se sont concertés pour choisir la pose des statues ainsi que les vêtements. "Le roi a insisté pour être dans sa tenue militaire", explique Hans Op de Beeck. (Belga)