Euro juniors de natation - Sarah Dumont 7e du 400m 4 nages, Fleur Verdonck en finale

Dumont se trouvait en 3e position après le dos et le papillon. Elle a ensuite reculé lors de la brasse et du crawl pour finir en 4:51.11, à un peu plus d'une seconde de son record personnel (4:49.79). La Hongroise Vivien Jackl s'est imposée en 4:40.66. La Suédoise Lisa Nystrand (4:45.06) et la Finlandaise Louna Kasvio (4:46.82) l'ont accompagnée sur le podium. Faustine Mercier n'a pas passé le cap des séries, se classant 16e (sur 38) en 4:56.97, mais a pulvérisé son record personnel (4:59.63). Camille Henveaux (21e, 4:59.94) a aussi été éliminée en séries. Fleur Verdonck s'est qualifiée pour la finale du 200m libre. Elle a signé le 7e temps des demi-finales (2:01.06). Son record personnel est fixé à 1:59.79. Camille Henveaux a été éliminée en demi-finales, réalisant le 14e chrono en 2:03.21. Elle avait nagé exactement le même chrono en séries, ce qui constitue un nouveau record personnel pour 2 centièmes. Zinke Delcommune n'a pas réussi à s'extraire des séries, conclues avec le 41e temps (2:06.15) sur 56 engagées. Grace Palmer a signé le 9e temps des séries du 1.500m. En 16:59.20, elle a amélioré son chrono de référence (17:06.36). Elle s'était qualifiée pour la finale, mais ne figure pas sur la liste de départ de cette course, prévue mercredi, publiée par la fédération européenne. Le relais féminin 4x100m libre, composé de Zinke Delcommune, Laure Durez, Niene Dewaelheyns et Fleur Verdonck, a été éliminé en séries avec le 11e temps (3:49.48) sur 18 équipes au départ. (Belga)