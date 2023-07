Exercice de sauvetage à grande échelle au large de Zeebruges

Deux scénarios ont été simulés. Le premier impliquait un "kitesurfer" qui était entré en collision avec cinq nageurs et un kayak à proximité de la plage. Dans le second, plus au large, deux jet-skis transportant cinq personnes se trouvaient en difficulté. "Pour le premier exercice, ce sont principalement les sauveteurs présents sur la plage qui ont agi", note Saskia Vanhove, du département de la planification d'urgence de la province de Flandre occidentale. "La communication entre le poste de commandement et les sauveteurs est particulièrement importante. Ce type d'exercice est très instructif pour les nouveaux membres du personnel." Pour le cas des jet-skis disparus en mer, un hélicoptère et un bateau de sauvetage ont été déployés. "Dans ce type d'exercice, il est essentiel que tous les services de secours communiquent correctement le nombre de victimes, afin d'obtenir une vision précise de la situation. Il est également nécessaire de prêter attention aux personnes qui ne sont pas blessées, mais qui peuvent être sous le choc", ajoute Saskia Vanhove. "Nous organisons un exercice une fois par an afin que tous les services de sauvetage soient prêts à l'entame de la saison estivale." (Belga)