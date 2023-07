Explosions et colonne de cendres au-dessus du volcan Ubinas au Pérou

L'Ubinas, qui culmine à 5.672 mètres d'altitude dans le sud du pays, est entré le 24 juin dans un processus éruptif, le premier depuis quatre ans, et mardi "deux explosions ont été enregistrées avec des émissions de cendres qui ont atteint une hauteur maximale de 5.500 mètres au-dessus du sommet du cratère", a indiqué l'IGP dans un communiqué. Selon les images satellites, les cendres ont atteint les districts d'Ubinas et de Matalaque, dans la région de Moquegua. Ces premières explosions ont fait passer le niveau d'alerte de jaune à orange, ce qui permet aux autorités de pouvoir procéder à des évacuations préventives des zones proches. "Désormais, des explosions pourraient se répéter à intervalles d'une heure et entraîner des épisodes de chutes de cendres dans les districts proches du volcan", où vivent quelque 2.200 personnes, a déclaré José Del Carpio, vulcanologue à l'IGP. L'Ubinas, avec le Sabancaya (5.975 mètres) dans la région d'Arequipa, sont les volcans les plus actifs du Pérou. (Belga)