Flow, l'unique piscine en plein air de Bruxelles, ouvrira ses portes le 5 juillet

Comme en 2021 et 2022, Flow, une initiative de l'ASBL Pool is Cool, accueillera les nageurs cet été. En marge de la baignade, des concerts, des "pool parties", des lectures de contes pour les enfants, des performances artistiques, ainsi que des débats seront également organisés. "Flow est un projet complexe, qui n'est rendu possible que grâce à une large équipe d'employés et de bénévoles, tant pendant les mois d'été qu'au cours de la préparation de la saison", note l'organisation. "Cette année, 30 personnes travaillent à nouveau pour le projet, en tant que sauveteurs, coordinateurs ou encore responsables de la communication." Le traitement de l'eau de la piscine par un mécanisme biologique représente une nouveauté cette année. Ce système permet de maintenir l'eau propre grâce à des plantes et des micro-organismes, ce qui rend l'utilisation du chlore inutile. Dans cette même optique de durabilité, l'infrastructure du bassin est alimentée en électricité issue à 100% d'énergies renouvelables, grâce à un partenariat avec la plateforme Bolt. Seule piscine en plein air de Bruxelles, Flow est "une goutte d'eau dans l'océan pour une ville de 1,2 million d'habitants", selon Paul Steinbrück, le cofondateur de Pool is Cool. "Le projet ne prétend pas être une solution au manque de points d'eau extérieurs à Bruxelles, mais plutôt une occasion de montrer comment les choses peuvent être faites différemment." Il est dès lors préférable de réserver sa place à l'avance, via le site www.flow.brussels. (Belga)