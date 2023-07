Invasion de l'Ukraine - Des drones interceptés au-dessus de Moscou

"Selon de premières informations, trois drones se sont dirigés vers Moscou à des moments différents. Deux ont été bloqués à Novaya Moskva (un district administratif de Moscou, NDLR) et le troisième dans la région de la ville de Kalouga", selon un agent des services de secours. Les attaques de drones contre des cibles en Russie se sont multipliées ces derniers temps. L'identité des auteurs de ces attaques n'est pas claire et est contestée par la Russie, l'Ukraine et d'autres pays. (Belga)