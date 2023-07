Jupiler Pro League - Le Club Bruges perd son deuxième gardien Joe Bursik et engage temporairement Sammy Bossut

Bursik, 22 ans, était arrivé à Bruges en janvier dernier en provenance du club anglais de Stoke pour devenir la doublure de Simon Mignolet. En six mois, il a joué une rencontre avec le Club NXT lors des Promotion Playoffs de la Challenger Pro League. "Joe Bursik s'est blessé aux ligaments croisés à l'entraînement vendredi. Le gardien de but devra suivre une longue rééducation", a écrit le club dans un communiqué. Avec le départ de Senne Lammens à l'Antwerp et Simon Mignolet qui n'est pas encore prêt après une longue saison, le Club Bruges se trouve actuellement sans gardien et a donc engagé pour "quelques semaines" Sammy Bossut, l'ancien gardien de Zulte Waregem et troisième gardien des Diables Rouges à la Coupe du monde 2014. (Belga)