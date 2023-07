Jupiler Pro League - Tuur Rommens signe à Westerlo pour 4 saisons

Le latéral gauche revient au bercail. Il avait quitté Westerlo pour l'école des jeunes de Genk à l'âge de 9 ans. Onze ans plus tard, le voilà de retour en Campine. Le défenseur de 20 ans, capitaine des espoirs de Genk, avait disputé 31 rencontres la saison écoulée en Challenger Pro League et avait totalisé 1 but pour 5 passes décisives. Il avait aidé son équipe à se maintenir au sein de la seconde division professionnelle belge. (Belga)