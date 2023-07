Les téléphones portables bientôt interdits dans les classes néerlandaises

Les smartphones ne pourront plus être utilisés que s'ils sont nécessaires dans le cadre des cours ou pour un éventuel usage médical, pour un élève diabétique qui devrait mesurer son taux de glycémie par exemple. Selon l'agence de presse néerlandaise ANP, les écoles auront jusqu'au 1er octobre pour décider de la manière dont elles veulent mettre en place ces réglementations. D'autres médias évoquent une entrée en vigueur de la directive pour le 1er janvier 2024. Il ne s'agit pour l'instant que d'une directive et non d'une interdiction légale. Celle-ci n'est toutefois pas à exclure s'il s'avère que la mise en place par le secteur de l'éducation ne fonctionne pas. Les écoles et les enseignants néerlandais réclament depuis longtemps des règles sur l'utilisation des téléphones portables. (Belga)