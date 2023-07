Perpétuité pour le meurtrier d'une collégienne en Allemagne

Le tribunal régional d'Ulm, dans le sud de l'Allemagne, a assorti son jugement pour meurtre, tentative de meurtre et blessures graves "de circonstances aggravantes", une clause qui rend toute remise en liberté après 15 ans quasiment impossible, selon une porte-parole. L'homme était déjà passé aux aveux. Il s'était exprimé au dernier jour de son procès, disant "être choqué par son acte" et le regretter. Le demandeur d'asile, qui vivait depuis 7 ans en Allemagne, a demandé pardon aux familles des victimes. Les faits se sont déroulés le 5 décembre dans la petite commune d'Illerkirchberg, dans le Bade-Wurtemberg. Ce matin-là, l'homme s'était armé d'un couteau après s'être mis en tête de se procurer par la force des papiers administratifs. Les deux adolescentes, en route pour l'école, sont passées par hasard devant le foyer de demandeurs d'asile au moment où il en sortait. "Supposant de façon irrationnelle que les deux (enfants) avaient remarqué le couteau (...), il a spontanément décidé de les tuer", selon l'acte d'accusation du parquet, et les a alors agressées. Si l'une a pu s'enfuir, l'autre est tombée à terre. Il l'a poignardée alors à 23 reprises. Peu après son crime, l'homme avait été interpellé dans le foyer de demandeurs d'asile. Il n'avait eu jusque-là aucun antécédent, la police le présentant comme "un homme sans histoire". Ce fait divers avait secoué tout le pays. Quelques appels à des rassemblements à caractère anti-migrants avaient eu lieu sur place, mais les familles s'étaient alors élevées contre toute instrumentalisation politique du drame. (Belga)