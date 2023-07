Quatre morts et quatre blessés dans une fusillade à Philadelphie

Le porte-parole de la police de la ville, Miguel Torres, a confirmé à l'AFP qu'il y avait plusieurs victimes par balle, sans donner de chiffres ni de détails. Le Philadelphia Inquirer, CNN et d'autres médias ont rapporté qu'un suspect avait été arrêté après la fusillade survenue dans le quartier de Kingsessing, situé dans le sud-ouest de Philadelphie. L'Inquirer a indiqué qu'au moins deux mineurs figuraient parmi les personnes abattues. Il a indiqué que la police avait arrêté un homme portant un gilet pare-balles et retrouvé un fusil et une arme de poing ainsi que des chargeurs. Décrivant la scène de crime, le journal a expliqué que victimes avaient été retrouvées en divers endroits. Le week-end dernier, deux personnes avaient été tuées et 28 autres blessées lors d'une fusillade dans une fête de quartier à Baltimore. Depuis le début de l'année, les États-Unis ont connu 339 fusillades de masse, selon l'organisation Gun Violence Archive. (Belga)