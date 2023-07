TC Charleroi - Deux ans de prison ferme pour une tentative de meurtre requalifiée en menaces par geste

Le 16 octobre dernier, sur le boulevard Paul Janson à Charleroi, en plein marché dominical, Amine C. a fait feu en direction de Mouhamed H. avec un fusil à canon scié. "Il visait clairement le second prévenu", a indiqué le ministère public. Un peu plus tard, Mouhamed H. a contraint Amine C. à se réfugier à son domicile en exhibant un pistolet d'alarme. Poursuivi pour une tentative de meurtre, Amine C. a confirmé avoir fait feu tout en soutenant avoir visé le sol et non le second prévenu. Mouhamed H., poursuivi pour les menaces avec l'arme factice, n'a pas contesté la prévention. Une peine de 3 ans de prison était sollicitée contre ce dernier. Une peine de sept ans de prison était requise contre Amine C. pour la tentative de meurtre. Me Fivez, à la défense d'Amine C., avait plaidé une disqualification des faits. Pour Mouhamed H., une mesure de faveur était demandée. (Belga)