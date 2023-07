TC Charleroi - Sept ans de prison ferme pour l'incendie volontaire de son appartement à Morlanwelz

Début 2023, l'appartement loué par le prévenu a pris feu place Georges Warocqué à Morlanwelz (province de Hainaut). Selon l'expert incendie descendu sur les lieux du sinistre, deux foyers ont été découverts à l'intérieur de l'appartement. "Et le prévenu confirme avoir vu le plus petit des deux foyers. Mais, selon l'expert, c'est impossible qu'il n'ait pas vu le premier foyer, le plus important et surtout antérieur au second", a expliqué le substitut Bury. Florian W. a confié ne plus se souvenir des faits. Une peine de 10 ans de prison avait été requise contre le prévenu, qui présente des traits de personnalité "borderline, antisocial, instable et impulsif" et une certaine fascination pour les services de secours et les pompiers. Me Dumont, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire en précisant que son client avait du mal à "réaliser que c'est lui qui a bouté le feu." (Belga)