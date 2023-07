Tom Ongena est sur le point d'être désigné à la présidence de l'Open Vld

L'Open Vld tiendra un bureau mardi à 18 heures pour désigner un nouveau président, à la suite du départ d'Egbert Lachaert. Le titre que portera Ongena n'est pas encore clair, étant donné la nature probablement temporaire de sa mission. Selon certaines sources, il ne serait pas possible de parler de "président par intérim" en vertu des statuts, car M. Ongena ne siège pas au bureau du parti. M. Ongena a entamé sa longue carrière au sein de l'Open VLD en 2000, lorsqu'il est devenu conseiller communal à Malines. En 2003, il est devenu porte-parole du ministre-président Bart Somers. M. Ongena a emboîté le pas à ce dernier lorsque celui-ci est devenu président du parti. Ensuite, il fut désigné directeur politique du parti. En 2009, M. Ongena a déménagé à Sint-Katelijne-Waver, commune de la province d'Anvers dont il devint le premier échevin. En 2019, le libéral a fait son entrée au Parlement flamand pour succéder à Bart Somers. Un an plus tard, il a succédé à Carina Van Cauter en tant que sénateur de Communauté. En tant que président du parti, M. Ongena devrait essentiellement jouer un rôle de soutien. En effet, il a déjà été annoncé que le Premier ministre Alexander De Croo jouerait le premier rôle dans la campagne en vue des élections de l'année prochaine. (Belga)