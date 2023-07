Tour de France - Caleb Ewan, 2e, se "rapproche de la victoire"

"Je me sentais à nouveau très rapide", a expliqué Ewan. "J'avais la vitesse pour gagner, mais pour cela, toutes les pièces du puzzle doivent s'assembler. Même si finir deuxième laisse toujours un goût amer, c'est agréable de se battre pour la victoire d'étape. Je m'en rapproche et je vais continuer à essayer." Dans le final chaotique, un équipier d'Ewan a chuté, Jacopo Guarnieri. "Nous savions que nous devions nous placer à l'avant sur le circuit pour éviter les ennuis. Les gars ont effectué un travail parfait et ont fait en sorte que je puisse commencer le sprint relativement frais." "Avec la chute de Jasper De Buyst (dimanche, ndlr) et aujourd'hui celle de Jacopo, nous avons à nouveau dû adapter nos plans", a poursuivi Ewan. "Lorsque je passe d'une roue à l'autre dans les sprints, la chance joue aussi un rôle. J'espère que nous pourrons aborder les prochaines occasions avec toutes nos forces." (Belga)