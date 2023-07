Tour de France - Jacopo Guarnieri et Luis Leon Sanchez quittent le Tour après leur chute dans la 4e étape

"Outre une fracture de la clavicule, Jacopo a également subi trois fractures mineures aux côtes et de nombreuses abrasions", a indiqué Lotto Dstny sur Twitter mardi soir au sujet de Guarnieri. L'équipe précise que le coureur italien de 35 ans sera opéré à Herentals "cette semaine". Sanchez s'est "fracturé la clavicule gauche", a indiqué de son côté Astana Qazaqstan. L'Espagnol, 39 ans, rentrera mercredi en Espagne pour se faire opérer. La fin de la 4e étape, disputée sur le circuit de Nogaro, a été marquée par plusieurs chutes. Guarnieri a chuté en même temps que Fabio Jakobsen, qui "a beaucoup d'éraflures", selon son équipe Soudal Quick-Step. Avant Guarnieri et Sanchez, l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et l'Espagnol Enric Mas (Movistar) avaient abandonné à la suite d'une chute dans la première étape. (Belga)