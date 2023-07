Tour de France - Jasper Philipsen "heureux que la confirmation tombe rapidement" après son 2e succès

"C'était une étape facile, tout le monde voulait préserver ses jambes avant les Pyrénées, demain", a expliqué Philipsen. "Quand nous sommes entrés sur le circuit, j'ai entendu qu'il y avait des chutes autour de moi. J'espère que tout le monde va bien. C'était un final chaotique, avec ces virages à la fin j'ai perdu mon équipe. Heureusement, j'ai retrouvé Mathieu van der Poel dans le final. Il a fait un travail fantastique pour m'emmener vers la victoire. J'ai eu des crampes à la fin et Caleb Ewan était tout près." "C'était une belle arrivée", a ajouté Philipsen. "Même si je pensais que c'était plus sûr, avec des routes larges. Mais c'était délicat avec ces virages à prendre à fond. Heureusement, les pneus étaient assez bons pour ne pas glisser." Philipsen s'empare au passage du meilleur vert. Il trône en tête du classement par points avec 70 unités d'avance sur le deuxième, le Français Victor Lafay. "Il n'y a que quatre étapes, le Tour ne fait que commencer et la route est encore longue. Nous essaierons de défendre ce maillot", a conclu le Belge, qui décroche un 4e succès de rang dans un sprint massif au Tour après ses victoires à Carcassone et sur les Champs-Elysées. (Belga)