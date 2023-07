Tour de France - Jasper Philipsen récidive dans la 4e étape, Adam yates reste en jaune

Après trois journées animées et nerveuses, le peloton entamait en douceur cette étape, qui comprenait une seule difficulté, la côte de Dému: les deux premières heures étaient parcourues à une vitesse moyenne de 38 km/h, sans échappée à signaler. Le sprint intermédiaire de Notre-Dames-des-Cyclistes, après 93 km, constituait le premier temps fort du jour. Philipsen y engrangeait 20 points pour devenir maillot vert virtuel. Les Français Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) et Benoit Cosnefroy (AG2R Citröen) s'échappaient à 84 km de l'arrivée. Ils restaient devant jusqu'à 25 km de la ligne. Le final se déroulait sur le circuit Paul Armagnac où plusieurs chutes survenaient dans les trois derniers kilomètres. L'une d'elles écartait Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step). Emmené par Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen dictait à nouveau sa loi. Le Belge, déjà vainqueur lundi, signe à 25 ans le 31e succès de sa carrière, le 8e de la saison. Philipsen devançait Ewan et Bauhaus, qui inversent leurs positions par rapport à lundi. Le Français Bryan Coquard (Cofidis), quatrième, et le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), cinquième, complétaient le top-5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) terminait neuvième. Au général, Adam Yates devance toujours de 6 secondes son équipier slovène Tadej Pogacar et son frère jumeau Simon Yates (Jayco AlUla). Les Pyrénées se présenteront déjà aux coureurs mercredi avec la 5e étape entre Pau et Laruns (162,7 km) et un menu composé des cols de Soudet (hors-catégorie, 15,2 km à 7,2%), d'Ichère (3e catégorie, 4,2 km à 7%) et de Marie Blanque (1re catégorie, 7,7 km à 8,6%). (Belga)