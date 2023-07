Un bon d'Etat à un an pourrait être émis dès septembre

Cette émission "nouvelle formule" vise à concurrencer les livrets d'épargne et à inciter les banques à remonter leurs taux d'intérêt. Plusieurs parties ont proposé de légiférer afin de forcer les banques à augmenter leurs taux sur les livrets, mais le ministre n'est pas favorable à une intervention législative. Cette dernière compromettrait le secteur financier, selon la Banque nationale et la Banque centrale européenne. L'Agence de la dette prépare déjà cette émission depuis un certain temps, a précisé son directeur Jean Deboutte. Selon ce dernier, il est "pratiquement certain" qu'un bon d'État d'une durée d'un an pourrait être de la partie lors de la prochaine émission prévue le 4 septembre prochain. Une obligation d'État à un an serait une première. Les échéances pour ce type de produit destiné aux particuliers sont habituellement de 3, 5, 8 ou 10 ans. Le rendement exact ne peut encore être déterminé car il dépendra des taux du marché au moment où les prochaines souscriptions seront ouvertes, en septembre. Le ministre envisage néanmoins de réduire de moitié le précompte mobilier (de 30 à 15%). Le directeur de l'Agence de la dette évoque une "piste prometteuse". Aucune estimation n'a été réalisée quant au montant que l'État pourrait récolter avec cette émission. Reste à voir si ce bon d'Etat à un an rencontrera un succès similaire à celui des bons Leterme. En 2011, ces derniers avaient permis de lever pas moins de 5,7 milliards d'euros, un record pour le Trésor belge. (Belga)