Une Américaine retrouvée vivante après plusieurs jours coincée dans la boue

Elle "était consciente et alerte et a été conduite en ambulance à un hôpital de proximité pour être mise en observation", a précisé lundi soir la police de Stoughton, dans le Massachusetts, qui diligentait les opérations de recherche. Elle présente des "blessures sérieuses, mais qui ne mettent pas sa vie en danger", a ajouté la police d'Easton, qui a supervisé l'opération de sauvetage. La jeune femme, âgée de 31 ans, était recherchée par la police depuis le signalement par sa famille de sa disparition, le lundi 26 juin. Une semaine plus tard, et alors que les campagnes de recherche restaient infructueuses, elle a été localisée par des randonneurs qui ont entendu des cris dans une portion marécageuse du parc naturel du Borderland State Park, près de Boston. La jeune femme a été secourue par des pompiers, qui ont dû recourir à des quads pour accéder à l'endroit où elle était coincée. (Belga)