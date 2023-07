Yahoo prévoit de revenir en bourse

Fondée en 1995, la société a été cotée pour la première fois en bourse en 1996. Au départ, elle n'était qu'un annuaire Web, mais elle s'est peu à peu enrichi en proposant des services gratuits et payants, dont un moteur de recherche, des boîtes à courrier électronique, de la messagerie instantanée, de l'hébergement web et des plateformes (actualités, finances, etc), jusqu'à devenir l'un des portails les plus populaires de l'internet. Cependant, dans les années 2010, son étoile a commencé à pâlir. Si bien que le groupe a été en partie racheté par Verizon Communications en 2017, tandis que d'autres branches - dont les actions du groupe Alibaba ainsi que Yahoo Japan - sont passées entre les mains d'Altaba. Depuis 2021, Yahoo appartient au fonds de capital-investissement américain Apollo. (Belga)